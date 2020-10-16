Сибиряк пронес мимо кассы коробку сигарет на 50 тысяч: это попало на видео

Мужчина пронес большую коробку мимо кассы. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске мужчина на глазах у продавцов унес из супермаркета на улице Краузе большую коробку. Это попало на камеры видеонаблюдения. Как пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД, в коробке были пачки сигарет, ее он взял с нижней полки стеллажа.

— 10 октября гражданин покинул магазин, не расплатившись за товар. Работники магазина обратились в полицию. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении сибиряка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-20-09 или 8-913-475-29-33.

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