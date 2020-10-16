В траншею упал джип. Фото: «ЧС-Инфо»

Стало известно, когда закончат ремонт теплотрассы на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Об этом рассказали в СГК.

— Много времени потребовалось для того, чтобы с места строительства смежные коммуникации. Эта работа потребовала согласования сразу с несколькими предприятиями: Горводоканалом, Ростелекомом, МУП УЗСПТС. Кроме того, вынести все коммуникации разом нельзя было, только последовательно. Не всегда сроки выполнения этих работ зависели от СГК. В итоге этот этап повлиял на общий срок выполнения проекта, — рассказала компания изданию «ЧС-Инфо».

Кроме того, работы осложнило ДТП: джип съехал с дороги в траншею, где проводились работы и повредил уже готовые армирующие конструкции будущего монолитного канала.

Завершить строительство подрядчики работ планируют не позднее 15 ноября.

Напомним, ранее СГК сообщала о том, что 15 октября отключит отопление в 153 домах в Кировском районе. Коммунальщики устраняли повреждение теплотрассы. На эту работу потребовались сутки.

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