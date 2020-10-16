Сибиряка, который поджег сельсовет в Толмачево и загорелся сам, отправили под суд

Поджог устроил 34-летний житель Новосибирска. Фото: Андрей КОПАЛОВ

З4-летний новосибирец, который в конце апреля поджег Толмачевский сельсовет, пойдет под суд. В отношении него возбудили уголовное дело «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества».

— По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый вечером проник через окно в помещение администрации Толмачевского сельсовета, где разлил бензин и поджег его. У него была цель уничтожить документы. Довести свой умысел до конца он не смог, так как сработала охранная сигнализация. Огонь потушили сотрудники пожарной охраны, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Новосибирский районный суд.

Напомним, сибиряк поджег здание администрации 30 апреля. Внутри загорелся кабинет архива, огонь повредил документы и офисную мебель. Сам злоумышленник сразу ретировался — на месте нашли только его куртку и шапку: во время пожара огонь перекинулся на его одежду. Местные жители посчитали, что поджог кто-то устроил потому, что боялся прокурорской проверки в сельсовете.

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Местные считают, что бумаги уничтожили специально, возможно, кто-то боялся прокурорской проверки (подробнее)

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