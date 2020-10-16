Сильно замерз: новосибирец украл из магазина куртку за 60 тысяч рублей

Полицейские ищут мужчину, укравшего из магазина дорогую куртку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дзержинском районе Новосибирска мужчина из спортивного магазина на улице Кошурникова забрал куртку за 60 тысяч рублей.

— Это произошло 10 октября в 17.00 часов. Сейчас его разыскивают полицейские, — рассказал источник КП-Новосибирск.

За такую стоимость в магазине продают горнолыжную куртку. Производитель обещает, что одежда справится с любыми погодными условиями: ткань защитит от дождя, наполнитель от мороза, а вентиляционные отверстия в районе подмышек напротив помогут не потеть. В общем, одежка на все случаи жизни.

А вот приметы мужчины не сообщаются.

Напомним, в начале сентября в селе Прокудском Новосибирской области покупатель отобрал жилетку у продавщицы в магазине. Ее стоимость — 1300 рублей. Полицейские нашли мужчину.

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