Евросоюз внес Сергея Меняйло в санкционный список из-за отравления Навального

Сергей Меняйло попал в санкционный список. Фото: Влад КОМЯКОВ

Евросоюз ввел санкции в отношении Сергея Меняйло, полпреда президента России в Сибирском Федеральном округе. Об этом сообщено в официальном журнале ЕС в четверг, 15 октября.

— За деятельностью Алексея Навального внимательно следили власти РФ во время его поездки в Сибирь. 20 августа 2020 года он серьезно заболел и был госпитализирован в Омске, через два дня доставлен в больницу в Берлине. Спецлаборатория в Германии впоследствии нашла убедительные доказательства, также подтвержденные лабораториями во Франции и Швеции, что Алексея Навального отравили токсичным нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», которое доступно только госорганам РФ.

При таких условиях можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия Администрации президента. Учитывая руководящую роль Сергея Меняйло в качестве представителя Администрации в Сибирском федеральном округе, он ответственен за побуждение и поддержку лиц, которые совершили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия согласно «Конвенции о запрещении химического оружия», — сказано в записи журнала ЕС.

Также в санкционном списке оказались начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместители Министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

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