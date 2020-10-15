За ушко кусь: медведица Шайна из Новосибирского зоопарка подразнила своего брата

Шайна дразнит своего брата. Фото: Кадр из видео

Медвежата Шайна и Норди из Новосибирского зоопарка уже давно стали всеобщими любимцами. Возле их вольера всегда собирается много посетителей, чтобы понаблюдать за веселыми играми пока еще юных полярных хищников.

Милым медвежатам удалось завоевать и сердца пользователей соцсетей, поскольку они часто становятся героями разных забавных видео. К примеру, недавно постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале ролик, где Шайна дразнит своего брата, кусая его за ухо, а Норди сначала долго терпит выходки сестренки, а потом все же толкает ее в бассейн, как будто в отместку.

За сутки этот ролик набрал почти две сотни просмотров. В комментариях под постом многие сибиряки написали, что играющие медвежата выглядят очень забавными:

— Шайночка то ли просто задирается, то ли хочет, чтобы он с ней поиграл.

— Медведи балуются.

— Ай да, Норди, ай да, молодец! Умора просто! — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru