За ушко кусь: медведица Шайна из Новосибирского зоопарка подразнила своего брата

Шайна дразнит своего брата. Фото: Кадр из видео
Медвежата Шайна и Норди из Новосибирского зоопарка уже давно стали всеобщими любимцами. Возле их вольера всегда собирается много посетителей, чтобы понаблюдать за веселыми играми пока еще юных полярных хищников.
Милым медвежатам удалось завоевать и сердца пользователей соцсетей, поскольку они часто становятся героями разных забавных видео. К примеру, недавно постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале ролик, где Шайна дразнит своего брата, кусая его за ухо, а Норди сначала долго терпит выходки сестренки, а потом все же толкает ее в бассейн, как будто в отместку.
За сутки этот ролик набрал почти две сотни просмотров. В комментариях под постом многие сибиряки написали, что играющие медвежата выглядят очень забавными:
— Шайночка то ли просто задирается, то ли хочет, чтобы он с ней поиграл.
— Медведи балуются.
— Ай да, Норди, ай да, молодец! Умора просто! — пишут люди.
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