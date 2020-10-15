В тройке лидеров – Андрей Шимкив

Андрей Шимкив. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Рейтинг учитывает упоминаемость в СМИ всех 85 глав законодательных органов субъектов Российской Федерации. В предыдущие месяцы 2020 года председатель новосибирского Заксобрания уверенно держался в десятке лидеров, в сентябре имя Андрея Шимкива – третье после Вячеслава Макарова (Санкт-Петербург) и Фарида Мухаметшина (Татарстан).

На сайте «Медиалогии» пишут об основных событиях, о которых говорилось в СМИ в сентябре, с участием руководителей законодательных органов субъектов РФ. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на первой сессии нового созыва единодушным решением коллег вновь занял свой пост, причем депутаты даже не стали выдвигать альтернативную кандидатуру, и Андрея Шимкива, работавшего на посту руководителя законодательного органа региона в шестом созыве Заксобрания, поддержали Губернатор области Андрей Травников, все фракции законодательного органа.

СМИ также активно освещали встречу Андрея Шимкива и Андрея Травникова с представителями политических партий, прошедших на выборах в региональный парламент.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Иванович Шимкив родился 8 октября 1964 года в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области. Закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1987 по 1993 год работал в сельском хозяйстве. Возглавлял Шибковский совхоз с 1991 по 1993 годы. С 1993 по 1995 Андрей Иванович Шимкив был директором Евсинской нефтебазы. С 1995 по 2010 годы Андрей Иванович работал в компании «Газпромнефть-Новосибирск». Одновременно занимался сельскохозяйственным бизнесом.

Впервые он был избран председателем Законодательного собрания Новосибирской области в 2015 году. 13 сентября 2020 года он был избран на эту должность во второй раз. Избирался Андрей Иванович Шимкив от избирательного округа №13.

Андрей Иванович удостоился нескольких высоких наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком Законодательного Собрания Новосибирской области, медалю Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание».