В Новосибирске грузовик сбил женщину и парня с годовалым ребенком на руках

В больнице после ДТП оказались все трое пешеходов. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером 15 октября в Новосибирске пенсионер на грузовике сбил женщину и мужчину с маленьким ребенком на руках. В больнице после ДТП оказались все трое пешеходов.

— Около половины девятого вечера 68-летний водитель грузового автомобиля с прицепом Iveco ехал по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Есенина. У дома №64 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, он сбил 38-летнюю женщину и 25-летнего мужчину с годовалым ребенком на руках, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

В результате ДТП все трое пешеходов пострадали и были доставлены в больницу с различными травмами.

На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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