Погода в Новосибирске на 16 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет пасмурно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 16 октября 2020: по прогнозу закончится дождь, но будет по-прежнему прохладно.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +7 — +9 градусов, ночью +2 — +4 градуса. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +5 — +10 градусов, по западу области до +15, ночью — 0 — +5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку местами небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-19 метров в секунду, местами будут порывы до 16.

По прогнозу «Яндекс. Погоды» день будет пасмурным. Утром будет +1 градус, а вечером прогреется уже до +7.

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