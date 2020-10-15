Минздрав региона сохранил баланс между борьбой с коронавирусом и другими видами медпомощи

В Новосибирской области, несмотря на сильную загруженность врачей из-за увеличения сезонных заболеваний, удалось сохранить оказание медпомощи пациентам по всем направлениям. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области, несмотря на сильную загруженность врачей из-за увеличения сезонных заболеваний, удалось сохранить оказание медпомощи пациентам по всем направлениям. Как отметил на брифинге оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сохранение баланса между противодействию ковиду, вирусными инфекциями, а также оказанием неотложной помощи по всем профилям — один из важнейших приоритетов в деятельности областного минздрава.

— Мы сохранили сегодня оказание неотложной помощи по всем направлениям. Не закрыт ни один стационар, который оказывает онкологическую помощь, сохранены все региональные сосудистые центры, онкогематологическая, стоматологическая службы, а также все детское здравоохранение — ни один стационар сегодня не перепрофилирован. Мы сегодня встраиваем этот сложный баланс, чтобы помощь оказывалась всем без исключения, кому она необходима, — подчеркнул Константин Хальзов.

Министр также напомним о том, что минздрав принял решение о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров — освободившиеся специалисты усиливают работу первичного звена здравоохранения. Медикам на скорой помощи сейчас помогают студенты-старшекурсники медуниверситета и медколледжей, а также ординаторы. Сформирован кадровый резерв более 100 человек. Недавно в Новосибирской области была также введена еще одна мера по противодействию коронавирусу — рекомендация компаниям отправить на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а самим пожилым гражданам придерживаться режима самоизоляции дома.

Кроме того, профильные органы сейчас регулярно проводят проверки и рейды по соблюдению требований режима повышенной готовности — речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общепита. Люди, отказывающиеся соблюдать масочный режим согласно действующему законодательству, несут наказание в виде штрафов и административных предупреждений.

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