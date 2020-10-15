Видео новосибирца оказалось в предвыборном ролике Дональда Трампа

Фрагмент видео новосибирца, который попал в предвыборный ролик Дональда Трампа. Фото: стоп-кадр\ https://www.youtube.com/channel/UCAGtCgFHMcOD3Qxu6ybjoFA

Видео новосибирца попало в предвыборный ролик Дональда Трампа. Сибиряк размещал свой материал на платной стоковой платформе в интернете.

Видеограф Константин Михидов разместил свой короткий видеоролик на специальной стоковой платформе в интернете. Там все желающие могут найти себе подходящий видео или фотоматериал и выкупить его по цене, указанной автором. Видео сибиряка можно было приобрести по цене в 79 или 65 долларов (около шести тысяч рублей) в зависимости от разрешения. На кадрах ролика молодая семья у окна играет с маленьким ребенком. Именно их приобрели и использовали в предвыборном ролике Дональда Трампа.

В американском ролике рассказывается о повышении налогов во время пандемии и о том, как это может повлиять на жителей страны. На фрагменте, где был использован ролик новосибирца, есть надпись «Higher taxes on every income group» — «Более высокие налоги на каждую доходную группу».

КП-Новосибирск попыталась связаться с Константином Михидовым, однако оперативно получить от него комментарий не удалось.

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