Погода в Новосибирске на выходные 17 и 18 октября: что обещают синоптики

Сибиряков ждет потепление и небольшие осадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на выходные 17 и 18 октября: синоптики прогнозируют облачность и дожди. Тем не менее, сибиряков ждет и небольшое потепление.

— В выходные 17 и 18 октября ожидается облачность, в воскресенье днем местами возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет достигать в среднем 5-8 градусов тепла ночью, 8-14 градусов тепла днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 6-12 метров в секунду. В воскресенье возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс. Погода, конец этой недели будет для новосибирцев облачным, но теплым. Температура воздуха поднимется до 12 градусов, в воскресенье обещают небольшой снег. Влажность воздуха будет составлять в среднем 60-80%, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 747-755 миллиметров ртутного столба.

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