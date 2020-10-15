В Новосибирске иномарка сбила 11-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирску

Днем 15 октября в Новосибирске иномарка сбила ребенка. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.

— Около часа дня 39-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Волочаевской в сторону поселка Каменка. Около дома №129 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он сбил 11-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенок с сотрясением головного мозга, ушибами всего тела и травмой правой ноги был госпитализирован в детскую больницу.

На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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