Пограничники не пустили в Новосибирскую область восемь черепах без паспорта

Пограничники не дали провезти в Новосибирскую область восемь сухопутных черепах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пограничники не дали провезти в Новосибирскую область восемь сухопутных черепах. Как оказалось, чтобы перевозить этих животных через границу, нужны специальные документы.

— На автомобильном пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе при просмотре одной из машин в личных вещах гражданина России были обнаружены восемь особей среднеазиатской сухопутной черепахи, для перемещения которых есть специальные правила перемещения через государственную границу, в том числе из стран ЕАЭС. Чтобы ввозить в страну этот вид черепах, нужно иметь при себе международный ветеринарный паспорт, выданный ветеринарными органами страны вывоза, — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Чтобы перевозить этих животных через границу, нужны специальные документы. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области

Материалы об административном правонарушении с черепахами передали в Карасукский филиал Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Теперь с нелегальными рептилиями будут разбираться там.

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