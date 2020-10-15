Ковид-диссидентка отказалась от покупок, но маску не надела

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

12 октября в 12.05 в кондитерском магазине на площади К. Маркса женщина пенсионного возраста устроила скандал из-за отказа продавцов обслуживать ее без маски. Она требовала жалобную книгу, грозила обратиться в суд и настаивала на своем праве совершать покупки без учета антикоронавирусных ограничений. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали бойцов ГБР, которые прибыли на место происшествия буквально через минуту. В их присутствии женщина успокоилась и записала жалобу в книгу отзывов и предложений, после чего покинула магазин, так и не совершив покупку.

12 октября в 17.25 на проезде Энергетиков работники супермаркета остановили пьяного мужчину, пытавшегося украсть бутылку коньяка и банку пива. Спиртное он спрятал под одежду и попытался пройти мимо кассы без оплаты, но вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР задержали его. Мужчина честно признался, что действовал по принципу «авось прокатит». Воришка был передан сотрудникам полиции.

13 октября дважды за день ГБР ГВАРДИИ вызывали в компьютерный клуб, расположенный на улице Б. Богаткова. Экипаж ГБР просили вывести одного и того же пьяного мужчину, который мешал работать. В 8.28 бойцы ГБР вывели хулигана в первый раз и в 10.42 - во второй, когда тот снова вернулся в клуб. Нарушитель самостоятельно вызвал на место происшествия наряд полиции, который и забрал его в райотдел.

13 октября сигнал тревоги поступил из продуктового магазина, расположенного на улице Алтайской. Работники жаловались на нетрезвую и очень агрессивную женщину, которая угрожала физической расправой покупателям и сотрудникам магазина и даже нападала на них. Прибывшие на вызов бойцы ГБР задержали дебоширку и передали ее сотрудникам полиции.