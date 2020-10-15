«Какие они милахи»: в зоопарке показали, как маленькие манулы ищут свой обед в коробке с листьями

В зоопарке обед манулов спрятали в коробке. Фото: стоп кадр/ kivu1i

В новосибирском зоопарке обед для котят манулов спрятали в коробку с дубовыми листьями. Момент того, как малыши ищут еду, попал в объектив видеокамеры.

— Молодые манулы, родившиеся в этом году, все еще находятся с мамами. Они интересуются всем новым и подолгу играют. В играх проявляются и оттачиваются их инстинкты. Манулам принесли коробку, в которой среди дубовых листьев был спрятан кусок мяса. Кошкам интересным стало все: коробка, шуршащие листья, и, конечно, сам обед, который был так интересно упакован, — рассказали в зоопарке.

Кстати, в зоопарке уже не впервые прячут еду в умные кормушки. Так зверей учат не терять инстинкты, а еще не лениться. Кстати, в каждом вольере своя кормушка, идеи не повторяются.

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