Стало известно, почему новосибирский третьеклассник, который пытался покончить с собой, поссорился с мамой

Врачи спасли ребенка, пытавшегося покончить с собой после ссоры с мамой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КП-Новосибирск стало известно, что послужило причиной семейного конфликта, после которого третьеклассник пытался покончить с собой. Напомним, ребенок поссорился с мамой.

— Это произошло после того, как мама отчитала сына за плохое поведение в школе и оценки, — КП-Новосибирск источник. — Состояние ребенка сейчас удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Известно, что мама воспитывает мальчика одна, папа школьника умер.

Напомним, инцидент произошел 12 октября в Ленинском районе Новосибирска. Мальчик поругался с мамой, после чего пытался свести счеты с жизнью. Его вовремя привезли в больницу. Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

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