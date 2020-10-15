Школе Новосибирской области могут официально присвоить имя Героя СССР

Школе в отдаленном районе Новосибирской области могут официально присвоить имя Петра Барбашова. Фото: Михаил ДОКУКИН

Комиссия Общественной палаты Новосибирской области по патриотическому воспитанию и делам ветеранов наметила планы работы по патриотическому просвещению молодежи в Новосибирской области.

Во время встречи директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская поделилась впечатлениями от рабочего визита делегации Новосибирской области в Республику Северная Осетия - Алания, где увековечена память уроженца Венгеровского района Героя Советского Союза Петра Барбашова, закрывшего своим телом амбразуру дзота на подступах к Владикавказу в ноябре 1942 года. Считается, что подвиг сибиряка не позволил фашистам войти во Владикавказ.

- Его реально знает каждый житель России. Далеко не каждый знает наших земляков-героев, но во Владикавказе чтят память Петра Барбашова и в честь его подвига вблизи столицы Северной Осетии был открыт военно-исторический мемориальный комплекс «Барбашово поле». В Северной Осетии патриотическому воспитанию на примерах героев уделяется большое внимание, - поделилась примером межрегионального сотрудничества Алла Данилевская.

По ее мнению, в нашем регионе нужно проводить аналогичную работу.

- Например, если школа носит имя героя, то ученики знают о наших земляках. Несмотря на то, что школа в Венгеровском районе носит имя Петра Барбашова, официального статуса о присвоении имени у нее нет. Я считаю, что присвоение имени героя учреждениям образования необходимо утвердить законодательно, - считает она.

В завершение выступления Алла Данилевская попросила членов Общественной палаты оказать содействие по присвоению школе из глубинки имени героя-сибиряка на уровне органов власти. Участники заседания инициативу поддержали.

Кроме того, на мероприятии сообщили о планах по взаимодействию региональной палаты с Общественной палатой города Севастополя по патриотическому воспитанию. По словам заместителя председателя комиссии Геннадия Гуляева, в перспективе планируется организовать ознакомительные выезды воспитанников военно-патриотических клубов в Крым на военные корабли, которые несут службу на Черноморском флоте.