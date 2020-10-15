Следователи проверят детский сад в Новосибирске, из которого сбежали трое детей

Следователи начали проверку после сообщения о случае в соцсетях.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следователи СК РФ по Новосибирской области проверят детский сад, из которого по пожарной лестнице сбежали трое детей.
— Накануне на одном из интернет-порталов было размещено сообщение о том, что утром 13 октября из детского сада, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, трое малолетних детей спустились по пожарной лестнице из здания детского сада и передвигались по территории без присмотра воспитателей. По данному сообщению следственные органы СК РФ по Новосибирской области организовали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.
Напомним, ранее заведующая сообщала КП-Новосибирск, что инцидент произошел в сентябре этого года. Воспитателя, не уследившего за детьми, наказали.
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