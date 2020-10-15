«Я ее честно заработал»: под Новосибирском у хирурга угнали дорогой кроссовер, пока он спасал жизни

Злоумышленник украл машину сибиряка ночью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У бердского хирурга Александра в ночь на 14 октября угнали темно-синий «KIA Sportage». Произошло это возле дома № 53/1 на улице Островского. Мужчина пытается разыскать свое авто через соцсети.

— Эта машина у нас не первая. Копили, как полагается, продали одну, купили новую, поездили на ней год — и ее угнали. В один вечер жена поставила автомобиль на стоянку возле нашего дома, я тогда был на дежурстве. Утром пошла отвозить детей в садик и школу, а машины нет. Камеры сняли, как ночью к ней подошел человек, чем-то разблокировал двери и уехал. Трагедии нет, просто очень жалко, что украли честно заработанную вещь. Надеюсь, кто-нибудь увидит ее на улице, — рассказал Александр КП-Новосибирск.

Врач обратился за помощью в полицию.

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