«Подбежал мужчина в маске»: у 68-летнего новосибирца на улице отобрали пакет, в котором было полтора миллиона рублей

Полицейские ищут мужчину, который забрал у прохожего пакет с крупной суммой денег. Фото: архив КП

В Октябрьском районе Новосибирска у 68-летнего мужчины отобрали пакет, в котором находилась крупная сумма денег — полтора миллиона рублей. После чего преступник скрылся на иномарке. Это произошло в обед 12 октября у дома 108 на улице Кирова.

— Подбежал мужчина в черной маске и силой отобрал пакет. Его рост 175 сантиметров. Был одет в темную одежду. В городе был объявлен план «Перехват», задействованы, сотрудники ППС, вневедомственной охраны и ГИБДД. Проводится расследование, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, это не первый случай, когда на улице у новосибирцев отбирают крупные суммы денег. Так, у мужчины вор забрал сумку, в которой было 250 тысяч рублей. На новосибирца напали, когда он вышел из дома на улице Чаплыгина. Грабителя поймали, вот только от денег мало что осталось.

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