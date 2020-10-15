«Жалуются на высокую температуру»: из-за вспышки коронавируса новосибирцы в 6 раз чаще звонят в «скорую»

Нагрузки на службу "скорой помощи" стало больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске нагрузка на «скорую помощь» возросла в несколько раз. Люди с высокой температурой стали звонить в неотложку почти в 6 раз чаще. А сама «скорая» за день обслуживает на тысячу больше звонков, чем летом.

— Количество звонков, которые к нам поступает, достигло 2,5 тысяч за день. Если это вызовы, по которым не требуется экстренная помощь врача, звонят с высокой температурой, то мы передаем их в поликлиники. В последние дни мы стали передавать больше таких вызовов. Если раньше было 150-200, то сейчас по 700-800, иногда даже 900, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Большакова.

Медик пояснила КП-Новосибирск, что возросшее число звонков связано не только с ростом заболеваемости. Люди не могут дозвониться в поликлинику, поэтому набирают «03». Иногда новосибирцы просят объяснить, что делать, если у них что-то заболело.

Напомним, в Новосибирске увеличили число инфекционных бригад с 27 до 35. К работе были также привлечены студенты из медвузов и ординаторы.

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