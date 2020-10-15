Отключение отопления в Новосибирске 15 октября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

В Новосибирске 153 дома остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 15 октября 2020 года. Временно без тепла останутся 153 дома в Кировском районе. О причинах отключения рассказали в СГК.

— Устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской. Теплоснабжение будет отключено в домах Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова. Кроме того, понижены параметры подачи тепла и горячей воды жителям микрорайона Бугринская роща и некоторых улиц поселка Ефремова, — сообщили в компании.

Ремонтные работы планируют закончить сегодня к полуночи. После чего тепло вновь вернется в дома новосибирцев.

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