Отключение отопления в Новосибирске 15 октября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

В Новосибирске 153 дома остались без отопления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 15 октября 2020 года. Временно без тепла останутся 153 дома в Кировском районе. О причинах отключения рассказали в СГК.
— Устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской. Теплоснабжение будет отключено в домах Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова. Кроме того, понижены параметры подачи тепла и горячей воды жителям микрорайона Бугринская роща и некоторых улиц поселка Ефремова, — сообщили в компании.
Ремонтные работы планируют закончить сегодня к полуночи. После чего тепло вновь вернется в дома новосибирцев.
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