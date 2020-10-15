«Она пролежала там 5 часов»: в Новосибирске на остановке умерла женщина

Мертвую женщину нашли местные жители. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске за остановкой «Часовая» в Советском районе прохожие обнаружили мертвую женщину. Произошло это вечером в среду, 14 октября.

— Умерла девушка лет 30, была прямо на остановке, прохожие даже не обратили внимания. Она пролежала мертвой около 5 часов. Мы вызвали «скорую» и полицию, — поделилась очевидица Кристина в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

В полиции КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию.

— Сообщили очевидцы, на место выезжали сотрудники полиции и медики. Обнаружено тело женщины без признаков жизни. Криминала нет, медики устанавливают причину смерти. Женщине около 35 лет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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