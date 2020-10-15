Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество больных коронавирусом растет. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 908 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 120 человек, выздоровели 98 пациентов.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 101 человека, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ —24 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 14439 человек, в том числе у 898 детей, при этом 12701 пациент, скончались 507 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца октября. В общественных местах по-прежнему необходимо быть в защитных масках.

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