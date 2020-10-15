«Тварь! Как так можно вообще?»: появилось страшное видео, как кошку выкинули с 9 этажа в Новосибирске

В Новосибирске живодер выбросил кошку с 9 этажа дома. Фото: Евгения Иванова

В Новосибирске живодер выбросил кошку с 9 этажа дома на Петухова, 166. Животное погибло от удара о землю. Момент произошедшего попал на видеорегистратор одного из местных жильцов и камеру домофона дома напротив. Сейчас пораженные жестоким поступком мужчины сибиряки хотят, чтобы он ответил за свои действия.

— Произошел этот кошмар примерно в половину одиннадцатого утра 13 октября. Мужчина просто взял и выбросил с балкона 9 этажа кошку. Причем, на камерах, на которые попало это все, очень хорошо видно, что животное не само упало — его именно вышвырнули. Выжить, конечно, кошечке не удалось... Мы когда обо всем произошедшем узнали, начали вычислять квартиру, где это все произошло. Сделать это удалось довольно быстро, помогли жильцы того дома — сами мы живем в доме рядом. Как оказалось, живут там квартиранты. Со слов соседей, незадолго до случившегося, мужчина из этой квартиры не мог попасть домой, кричал и пинал дверь. Видимо, его даже свои домочадцы пускать не хотели. А потом уже произошло все это. Мы этому живодеру хотели нанести визит, просто хотелось в глаза его посмотреть, но, увы, дома застать так и не смогли. Сейчас мы собираем все видеозаписи произошедшего, свидетелей и идем писать заявление в полицию. Просто нельзя, чтобы такой человек остался безнаказанным! — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Евгения Иванова.

О произошедшем девушка рассказала и в соцсетях. Сибиряков этот жуткий случай равнодушными не оставил. В комментариях под постом о случившемся в паблике Вконтакте «Подслушано | Матрешкин двор» люди требуют привлечь живодера к ответственности:

— Тварь! Как так можно вообще?

— Ужас какой! У меня у самой две кошки и они мне как дети.

— Просто жесть, даже смотреть жутко, — пишут люди.

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