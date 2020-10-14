Бонус для куратора студентов

Елена Спасских, зампред комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

На заседании комитета 14 октября обсудили обращение Думы Астраханской области к руководству страны и законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Как доложила Елена Спасских, зампред комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, суть обращения – о предоставлении межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доплачивать классным руководителям в школах во время выступления с посланием Федеральному Собранию в январе этого года. По поручению Президента Правительство Российской Федерации внесло изменения в госпрограмму, установив условия и порядок выплат педагогическим работникам общеобразовательных организаций за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц.

Поддержать классных руководителей необходимо и в организациях среднего профессионального образования, предложили депутаты Астраханской области. Аналогичное мнение высказали члены новосибирского профсоюза работников образования и науки, проинформировала Елена Спасских. Классные руководители (кураторы) в колледжах следят за успеваемостью и посещением занятий учащимися, отвечают за внеклассные мероприятия, помогают подросткам адаптироваться в новых условиях получения профессиональных знаний. Важны взаимодействие с родителями подростков, решение социальных и бытовых, и многих других вопросов учащихся. Работа классных руководителей (кураторов) в организациях среднего профессионального образования аналогична работе классных руководителей в общеобразовательных организациях, имеет свою специфику, но так же непроста.

«Это очень актуально. Дети завершают обучение в девятом классе, идут в колледжи. Это такие же дети, как и в школе! Классные руководители у них – такие же учителя, преподаватели, которым не помешает доплата за дополнительную нагрузку», – прокомментировал Вениамин Пак, председатель комитета Заксобрания. Комитет регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике рекомендовал сессии Законодательного Собрания поддержать обращение о доплате кураторам за классное руководство в учреждениях среднего профессионального образования.