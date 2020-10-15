Погода в Новосибирске на 15 октября 2020 года: снова достаем зонтики

В Новосибирске снова пойдет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 15 октября 2020: будет дождливо, но тепло, синоптики обещают температуру выше +10 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +9 — +11 градусов, ночью +4 — +6 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +8 — +13 градусов, ночью — +3 — +8 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем будут небольшие дожди. Подует западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами будут порывы до 20.

По прогнозу «Яндекс. Погоды» день будет пасмурным, вечером пройдет небольшой дождь. Утром будет 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13.

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