В Новосибирске сформировано беспрецедентное количество инфекционных бригад скорой медицинской помощи

В Новосибирской области увеличилось количество инфекционных бригад скорой помощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области увеличилось количество инфекционных бригад скорой помощи. Если весной в регионе работало только 27 таких бригад, то сейчас их уже 35. Об этом сообщили министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

— Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках ОРВИ необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в 4 раза. Предположить, что у нас вдруг в 4 раза выросло количество медицинского персонала — невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений, — сказал Константин Хальзов.

Министр также отметил, что сейчас региональная система здравоохранения испытывает очень большую нагрузку. Это связано, в том числе, и с сезонным ростом числа вирусных заболеваний.

Тем не менее, в регионе существует четкий порядок, регламентирующий вызовы скорой помощи. Основная работа скорой — это, конечно, помощь пациентам в ситуации, когда существует угроза жизни. Приоритет определяется на уровне диспетчерской, когда человек звонит, решается — к кому бригада выезжает в первую очередь, а к кому во вторую. Логично, что пациенты с простым повышением температуры обслуживаются отсрочено. Однако, из-за того, что сейчас количество таких вызовов увеличилось, минздрав увеличил и количество бригад. К работе были также привлечены студенты-медики и ординаторы.

Прокомментировал Константин Хальзов и нашумевшую ситуацию с перепрофилированием в инфекционный госпиталь второго роддома.

— Основная задача сегодня — обеспечить медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении. Решение о перепрофилировании того или иного медицинского учреждения принимается очень взвешенно, с учетом эпидобстановки. Почему именно сейчас необходимо перепрофилировать второй роддом, хотя мы обошлись без этого весной? Потому что тяжесть состояния пациентов значительно выросла. Мы столкнулись с тем, что средний койкодень у нас весной был 14-15-16 дней, а сейчас уже 21 день, — пояснил министр.

При этом Константин Хальзов отметил, что доступность медицинской помощи беременным женщинам в результате этого решения не пострадает. Пациенток будут госпитализировать в перинатальный центр.

Кроме того, Константин Хальзов отметил, что сейчас руководители медучреждений могут, учитывая эпидобстановку, на две недели перенести плановую диспансеризацию и профосмотры, чтобы привлечь освободившихся специалистов к оказанию медпомощи на дому. В поликлиниках также будут помогать медики-старшекурсники и ординаторы.

По словам министра, именно выход к пациентам на дом может помочь минимизировать распространение коронавируса. Тем более, ковид вполне можно лечить в амбулаторных условиях. Госпитализация требуется только тем людям, которым требуется кислородная поддержка. В этом — еще одна задача медперсонала первичного звена: определить, нужно ли человеку в больницу или он может лечиться дома.

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