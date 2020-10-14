В Новосибирске столкнулись три иномарки: ребенка без сознания увезли в больницу

В ДТП пострадала 14-летняя девочка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 14 октября в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами.

— Около семи часов вечера в районе дома №2 по улице Петухова столкнулись автомобили Honda hr-v и Nissan Tiida. «Хонда» ехала по улице Петухова со стороны улицы Бардина в сторону улицы Хилокская. Около дома №2 он столкнулся с «Ниссаном», который ехал во встречном направлении, после чего одну из машин откинуло на автомобиль Toyota Passo, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадала 14-летняя девочка. Ребенка без сознания доставили в больницу без с тяжелой травмой головы. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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