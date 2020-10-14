Замминистра здравоохранения Новосибирской области ушла на больничный

На больничный ушла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Фото: Правительство Новосибирской области

На больничный ушла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Эту информацию подтвердили в министерстве.

— Елена Анатольевна Аксенова действительно находится на больничном. Диагноз пациента согласно действующему законодательству — врачебная тайна, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Тем не мене, в министерстве также отметили, что министр здравоохранения региона, Константин Хальзов, находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что поликлиника в Болотном прекратила принимать пациентов без записи. Также ранее областное правительство сообщало том, что в ближайшее время минздрав примет решение о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Освободившиеся специалисты усилят работу первичного звена здравоохранения.

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