В МЧС новосибирцев предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Новосибирцев предупредили о надвигающемся сильном ветре. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцев предупредили о надвигающемся сильном ветре. Об этом говорилось в СМС рассылке от МЧС.

— По данным ГМЦ: днем 15 октября по области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду. В ближайшие дни в Новосибирской области скорость ветра будет составлять в среднем 4-11 метров в секунду, местами также возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 9-13 градусов тепла. До конца недели ожидается облачность, временами возможны небольшие осадки. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 749-756 миллиметров ртутного столба.

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