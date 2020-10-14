Арестованный полицейский признался следователям, почему задушил сибирского трансгендера

Денис К. арестован на 2 месяца. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Жестокое убийство трансгендера Николая Басаковского, больше известного под именем Вика, всколыхнуло всю страну. Полицейский патрульно-постовой службы Железнодорожного района г. Новосибирска Денис К. заманил возлюбленную в деревню Бурмистрово на вечеринку с друзьями. Утром, 5 октября, между любовниками произошел конфликт и сержант задушил Колю-Вику, а мертвое тело закопал не далеко от дома родственников.

На допросе у следователей СК ппсник признался в содеянном и даже показал, где спрятал труп своей жертвы.

— Своей вины он не отрицает. Пояснил, что Николай оскорблял и унижал его, — рассказала КП-Новосибирск официальный представитель СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — В рамках возбужденного уголовного дела обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в рамках которой будет установлено отдавал ли он отчет своим действиям в момент совершения убийства.

Также стало известно, что отрезанный у Коли-Вики палец вместе с ее телефоном он выбросил где-то в Первомайском районе Новосибирска, желая запутать сыщиков. Обнаружить их пока не удалось.

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