В сети появились сообщения, о «подземном озере» под площадью Труда: в мэрии объяснили, можно ли этому верить

Специалисты установили, что ливневая канализация на данном участке полностью исправна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы пересылают друг другу в Whats'App информацию о том, что площадь Труда могут в любой момент закрыть, поскольку грунт рискует обрушиться из-за некоего «подземного озера», возникшего под ней. В мэрии объяснили, стоит ли этому верить.

— Сообщения о якобы образовавшемся под площадью «подземном озере», которое угрожает безопасности дорог и коммуникаций не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Там также отметили, что площадь Труда была осмотрена специалистами департамента транспорта и МУП «УЗСПТС». Они установили, что ливневая канализация на данном участке полностью исправна, никакого озера там нет, как и угрозы обрушения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирцы часто жалуются на то, что Площадь труда оказывается затоплена во время сильных дождей.

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