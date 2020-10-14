Дорожники, по вине которых на новосибирца упала остановка, пойдут под суд

ЧП произошло в начале июня этого года в микрорайоне «Весененний». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении замдиректора Муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №5» и старшего мастера данного учреждения. Их обвиняют в совершении преступления по двум статьям: ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Напомним, ЧП произошло в начале июня этого года в микрорайоне «Весененний». Там, во время сильного ветра, на 42-летнего мужчину упала остановка общественного транспорта. Сибиряк с тяжелыми травмами попал в больницу.

— По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района города Новосибирска, а также контроль за их безопасной эксплуатацией, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно было направлено для рассмотрения в суд.

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