Мэр Анатолий Локоть побывал в новой школе-технопарке на Родниках

Мэр Анатолий Локоть высоко оценил новую школу. Фото: мэрия Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал в новой школе № 218, которая 1 сентября открылась в Калининском районе.

- Школу посещают почти полторы тысячи детей. Из-за пандемии занятия и обеденный перерыв начинаются в разное время – таковы требования Роспотребнадзора. Более 600 ребятишек с 1-го по 4-е классы получают бесплатное горячее питание. Коллектив преподавателей нацелен на новейшие технологии. Школа сотрудничает с вузами, в частности, с НГТУ, это важно, так как хорошие инженеры нужны всегда, – отметил глава города.

Сейчас в школе есть лаборатории химии, биологии, оснащённые современным оборудованием, а еще там организовали кабинет радиомоделирования. Для гуманитариев оборудовали творческие мастерские с мольбертами, гончарным кругом, студии теле- и звукозаписи. Работает и театральная студия.

И что самое важное: получать дополнительное образование в школе-технопарке смогут также учащиеся других образовательных учреждений микрорайона.

Напомним, здание школы состоит из трёх блоков. Блок «А» – 4-этажный корпус, где расположены 38 учебных кабинетов для старшей школы. Блок «Б» – 3-этажный центральный корпус (столовая, медицинский блок, актовый зал, два спортивных зала). Блок «В» – 3-этажный корпус с 16-ю учебными кабинетами для младших классов, двумя кабинетами для групп продлённого дня и спортивным залом. В школе также есть информационно-библиотечный центр и зал хореографии.