«Не знаю, болен я или нет»: врачи выписали из больницы сибиряка, лечившегося от коронавируса, не взяв у него мазок

Врачи не спешат брать повторный мазок у выписанного пациента. Фото: архив КП Фото: Алексей ФОКИН

35-летний житель Новосибирска Георгий Троменшлегер* не мог получить лечение от коронавируса. Болезнь у него появилась в середине сентября: мужчина потерял обоняние, появились кашель и температура. Но сибиряка отправляли домой, сначала отказывались брать тест на COVID, а потом — госпитализировать. Жена Георгия Ирина также заболела коронавирусом, но без справки, подтверждающей болезнь ее мужа, врачи отказывались оказывать помощь.

Попав в госпиталь, Георгий написал жалобу в прокуратуру. Через неделю его выписали из больницы с положительным диагнозом, но до сих пор не торопятся брать повторные мазки.

— 5 октября сообщили, что меня выпишут. Но 6 октября пришел врач и сказал, что не может меня выписать, потому как что-то не согласовано в больничном листе, – рассказал Георгий изданию «Сибкрай».

7 октября врачи все же выписали Георгия, но не зная точно, заражен он или нет. Лечащий врач предоставил выписку, в которой сказано, что у мужчины взяли лишь один мазок на коронавирус 29 сентября.

— Я связался с поликлиникой, чтобы у меня взяли мазок повторно, однако никто из врачей не собирался, – говорит Георгий.

Теперь сибиряк просто ждет и надеется, что придет медсестра, которая возьмет у него мазок, пока он будет на самоизоляции. Врачам, которые ему помогли в борьбе коронавирусом, он даже посвятил благодарственное видео.

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