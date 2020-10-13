Культурный минимум для «наливаек»

Александр Терепа высказал позицию законодателей.

Принять решение об увеличении минимальной площади торгового зала до 50 кв. метров в объектах общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, стало возможным с вступлением в действие федерального закона № 171-ФЗ. Тот же закон предоставил субъектам Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Что депутаты и сделали, рассмотрев проект регионального закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области» во втором чтении. Комитет принял решение вынести закон на рассмотрение во втором чтении на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, которая должна окончательно установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.

- Будем учитывать весь спектр предложений, чтобы это не ущемляло права самих граждан, проживающих на территории, ради которых закон и принимается. Но, ужесточая порядок размещения объектов общественного питания, приходится взвешивать и потребности бизнеса. Для кого-то из предприятий общественного питания вообще ничего не произойдет – они вписываются в предложенные условия, какой-то части предпринимателей придется вносить изменения в порядки и графики своей работы, - заявил председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Терепа.

Депутат подчеркивает: принимаемые меры – важное решение на данный момент.

- Мы все прекрасно понимаем, что размещение торговых точек в жилых домах - это не есть в принципе хорошо. Сегодня мы видим, как появляются большие торговые центры, о которых раньше представления не имели, торговля становится более технологичной. Тем не менее, для какой-то части предпринимателей это не доступно, и по-другому они работать не в состоянии. Идя к тому, что предписывает градостроительное законодательство, надо взвешивать возможности и не делать нашу непростую жизнь еще сложнее, - высказал позицию законодателей Александр Терепа.