В Новосибирске 18 октября пройдет Фестиваль уличного кино

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

После просмотра каждой зритель голосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы будут измерять уровень света и определят тройку победителей во Новосибирске. Такое голосование пройдет в каждом городе. В финале победитель получит грант на девелопмент полного метра в размере 1,5 миллиона рублей от онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражки молодых российских режиссеров, которые экспертный комитетотбирает из сотен присланных заявок. Именно эти 10 короткометражек и покажут в Новосибирске.

Увидеть работы молодых режиссеров и проголосовать за них можно будет в лофт-парке «Подземка» 18 октября.

Расписание показов в Новосибирске:

Лофт-парк «Подземка». Зал «Особенный», 18 октября

• 16:00-17:40 - внеконкурсная подборка фильмов «Новое молодежное»

• 18:00-20:30 - показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино

С программой фестиваля уличного кино можно ознакомиться по ссылке. Участие бесплатное, вход будет осуществляться по регистрации на сайте фестиваля.

А для тех, кто не сможет посетить показы, есть возможность посмотреть программу фестиваля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

- Новосибирск в этом году принимает уникальный Фестиваль уличного кино, и это здорово. После длительного периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет познакомить больше людей с новыми именами в современном российском кино Уверен, что жители Новосибирска смогут по достоинству оценить фильмы фестиваля. Сотрудничество с Фестивалем уличного кино и предоставление доступа всем желающим к его программе на платформе МТС ТВ расширяет возможности охвата фестиваля, ведь доступ к качественному культурному контенту особенно актуален в ситуации, когда многие вынуждены сокращать пребывание вне дома, в публичных местах, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.