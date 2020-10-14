Антирекорд по заболевшим: в Новосибирске коронавирусом заразились еще 120 человек

За устки заболели 120 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 октября, в оперштабе Новосибирской области сообщили о новых случаях заражения вирусом. За сутки заболели 120 человек — такого показателя не было за последние три месяца. Стало больше и выздоровевших: за день выписались из больниц 98 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 439 человек, из них — 898 детей. 12 701 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 507 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 101 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 42 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 940 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 908 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 597 935 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 508 жителей области, для 48 263 человек меднаблюдение окончено.

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