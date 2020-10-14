В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 6 пациентов: самому молодому было 45 лет

От болезни умирают все больше человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 14 октября, в оперативном штабе Новосибирской области сообщили о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 6 пациентов.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 101 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 24 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 14 439 человек, в том числе инфицированы 898 детей. Выздоровели 12 701 пациент.

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