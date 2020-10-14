Ученые выяснили, чем коронавирус опасен для людей с сахарным диабетом и гипертонией

При коронавирусной инфекции образуются тромбы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППВ НГМУ Евгений Верещагин рассказал, чем COVID-19 отличается от ОРВИ. Оказалось, что при коронавирусной инфекции у людей образуются тромбы. Для пациентов с сопутствующими заболеваниями они особенно опасны.

— Для нас было открытием, что преимущественно вирус бьет по сосудистому эндотелию (слой клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов и сердца — прим. ред.). Начинается подъем температуры, дикие мышечные боли. Одновременно запускается тромбообразование. По сути, та пневмония, с которой мы сталкивались вначале, не была в прямом смысле пневмонией. Это легочный фильтр просто забивался микротромбами. Поэтому оказалось, что самые уязвимые к коронавирусу — больные с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. В основном они составляют когорту умерших, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Верещагин.

Напомним, ученый также рассказывал, что у многих пациентов коронавирус протекает очень похоже на инфаркт или инсульт.

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