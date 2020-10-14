Под Новосибирском больница перестанет принимать пациентов без записи

Болотнинская районная поликлиника начала работать по новому расписанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Болотном Новосибирской области первая поликлиника начала работать по новым правилам. Теперь там не будут принимать пациентов без записи.

— Уважаемые пациенты! С 13 октября прием в поликлинике только по предварительной записи по экстренным показаниям. Запись по телефонам: 22-661, 21-110, — сообщили в группе «Диалог Болотное». В поликлинике КП-Новосибирск подтвердили информацию и пояснили, что на прием ко всем специалистам, кроме хирурга, можно попасть по записи с 14:00.

Напомним, правительство Новосибирской области сообщило 13 октября, что в ближайшее время минздрав примет решение о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Освободившиеся специалисты усилят работу первичного звена здравоохранения. Службе «скорой помощи» уже помогают ординаторы и студенты-медики.

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