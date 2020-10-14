Эксперты рассказали, почему не стоит сильно кутаться в морозы

Для здорового человека низкая температура может быть даже полезна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом зимы россияне по привычке надевают много слоев одежды на улицу, заклеивают форточки и носят шерстяные носки в квартире. Однако врачи предупреждают: оказывается, все это только ослабляет иммунитет.

— Закаливание очень важно, это тренирует иммунитет и невосприимчивость к вирусам. Чтобы его поддерживать, надо одеваться по погоде, проветривать помещение даже в мороз, воздействовать на организм холодом. Начните с малого, например, мойте руки по локоть ледяной водой. Для более подготовленного организма следующий этап — окунание в прорубь. Детей тоже лучше не кутать чрезмерно, они очень подвижны и у них хорошая терморегуляция, — рассказала изданию «NEWS.ru» руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики Ирина Добрецова.

Эксперт поясняет, что есть люди, которые сильно мерзнут даже в умеренно теплую погоду. Это может быть связано с патологиями в организме и неправильным питанием. Осенью и зимой нужно есть больше белков и сложных углеводов, теплой и пряной пищи, например, супов.

Люди с заболеваниями костей и мышц часто жалуются: «защемило, продуло спину». На самом деле на это влияет не холодный воздух, а стресс.

— Когда в позвоночнике или суставах есть патология, холод может спровоцировать воспаление. Но если все нормально, низкие температуры ни на что не повлияют. Иногда перегревание даже опаснее холода. При защемлении, например, нельзя прикладывать грелку к больному месту, — говорит аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Холод можно даже лечить болезни. На этом базируется метод криотерапии. С помощью криокамеры можно запустить процесс омоложения кожи и серьезно улучшить здоровье. Главный плюс в том, что организм восстанавливается самостоятельно.

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