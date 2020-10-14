Сибирячка отбилась от насильника и помогла полиции его поймать

Сибиряку грозит 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летний житель поселка Коченево пойдет под суд за то, что чуть не изнасиловал 30-летнюю женщину в вагоне поезда. Инцидент произошел в июле этого года. Сибиряк познакомился с женщиной в интернете и пообещал устроить на работу в транспортную компанию. Он предложил встретиться возле вокзала Новосибирск-Главный.

— Встречу подозреваемый решил отметить алкоголем, а потом пойти на прогулку в Западный парк отстоя поездов. Когда они зашли в вагон, мужчина напал на женщину, а также хотел совершить изнасилование. Но ей удалось дать отпор, вызвать полицию и спрятаться до приезда сотрудников, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В отношении сибиряка полицейские возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Максимальное наказание за это — 10 лет лишения свободы. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для принятия решения и вынесения приговора.

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