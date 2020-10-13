Когда проспала на работу: обнаженная сибирячка в одеяле позабавила прохожих в парке

Прохожие образ девушки оценили. Фото: Михаил Решетников

Девушку в одном только одеяле заметили прохожие в новосибирском парке. Красотка немного прошлась по аллее и даже легла вздремнуть прямо на опавшие листья. О том, что же там происходило и почему сибирячка вышла на улицу в столь нестандартном наряде, рассказал фотограф Михаил Решетников.

— На то, чтобы провести такую съемку, меня натолкнул пример с похожей тематикой в интернете, когда я увидел довольно милую фотосессию-лавстори в поле с одеялом. Захотелось воплотить в жизнь нечто подобное, только с одной моделью. Вообще, хоть осень — это золотая пора для всех фотографов, но найти подходящую локацию в Новосибирске довольно непросто. Мы решили снимать на левом берегу, рядом с тем местом, где сейчас строят новую ледовую арену, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Решетников.

Красотка немного прошлась по аллее и даже легла вздремнуть на опавшие листья. Фото: Михаил Решетников

По словам фотографа, кадры с одеялом — это была только одна часть большой съемки с разной тематикой. Поэтому времени на них ушло не много, около десяти минут. И, несмотря на то, что погода в тот день новосибирцев не радовала, замерзнуть модель не успела. Зато свою порцию позитива получили прохожие, которые случайно оказались рядом. Конечно, ведь не каждым промозглым осенним днем можно увидеть на улице красивую девушку в столь нестандартном наряде.

Несмотря на то, что погода в тот день новосибирцев не радовала, замерзнуть модель не успела. Фото: Михаил Решетников

— Если с этим парком ничего не случится, то я планирую провести такие съемки еще зимой, весной и летом. И сделать подборку — времена года, — говорит фотограф.

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