В Новосибирске изъятые у нелегальных торговцев фрукты и овощи будут отдавать в зоопарк

Овощи и фрукты, которые нелегально продают в Новосибирске, предложили изымать и отдавать животным в зоопарк. Фото: Олег УКЛАДОВ

Овощи и фрукты, которые нелегально продают в Новосибирске, предложили изымать и отдавать животным в зоопарк. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

— Конечно, проблема нелегальной торговли остро стоит в Новосибирске, как и в других крупных городах, где проживает много людей. Торговцы, как легальные, так и нелегальные всегда стремятся занять места в тех локациях, где большой поток людей. В том числе и на транспортных узлах, как, к примеру, площадь Маркса или Площадь Калинина. За последние несколько лет мы добились прогресса в области борьбы с такой торговлей и были увеличены суммы штрафов. Но беда в том, что торговцы, имеющие в таких местах большую прибыль, не воспринимают существующие штрафы в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей в серьез. Для них это как некий налог на торговлю, — сказал во время прямого эфира в группе Вконтакте «Мэрия Новосибирска» Виталий Витухин.

Поэтому, мэрия планирует ввести новые санкционные меры для нелегальных торговцев: товар у них будут изымать и после проверок Роспотребнадзора передавать в зоопарк на корм животным. Хранить их планируют в специальном холодильном хранилище.

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