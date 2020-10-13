В Новосибирске «Тойота» оказалась на крыльце магазина после аварии с «Субару»

Поздно вечером 13 октября в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. Фото: "АСТ-54"

Поздно вечером 13 октября в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого седан оказался на крыльце магазина. Последствия аварии сфотографировали очевидцы, позже снимки попали в сеть.

— На пересечении улиц Марии Ульяновой и Маяковского столкнулись универсал Subaru Impreza и седан Toyota Corolla. Оба автомобиля получили серьезные повреждения: у Субару замяты капот и правые крылья, сломаны передний бампер и правое заднее колесо; у Тойоты, в свою очередь, повреждения в области задней части, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Седан оказался на крыльце магазина. Фото: "АСТ-54"

На кадрах видно, что после столкновения оба транспортных средства оказались на тротуаре, а Тойота влетела на крыльцо продуктового магазина, уткнувшись носом в стену здания. На месте ДТП работали аварийные комиссары

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