В Новосибирске из почтового отделения эвакуировались 25 человек: рассказываем, что произошло

В Новосибирске из отделения почтового отделения на улице Шамшурина. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске из отделения почтового отделения на улице Шамшурина, 45 эвакуировались 25 человек: в одном из помещений случилось задымление. На место прибыли пожарные. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— В отделении сработала пожарная сигнализация, пожарные прибыли на место в 19:43. В комнате на 1 этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, самостоятельно эвакуировались 25 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В УФПС Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск о том, что по данному адресу находится Магистральный сортировочный центр. Как только началось задымление в цехе обмена почты, сотрудники, согласно инструкции, самостоятельно покинули здание и вызвали пожарных. К счастью, возгорания не произошло и уже через полчаса люди смогли вернуться на рабочие места. В УФПС отметили, что оборудование, техника и отправления не пострадали. Поэтому данный инцидент не отразится на обслуживании клиентов.

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