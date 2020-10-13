Сибиряк на «Мазде» сбил пенсионерку и сбежал, бросив машину

В Первомайском районе иномарка сбила пенсионерку. Фото: ГИБДД по Новосибирску\"АСТ-54"

В Первомайском районе иномарка сбила пенсионерку. Пострадавшая женщина попала в больницу с тяжелыми травмами, а водитель сбежал с места ДТП, бросив машину.

— 33-летний водитель «Мазды» не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая 66-летня женщина переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. После ДТП ее на скорой помощи доставили в больницу с переломами бедра, плеча и черепно-мозговой травмой. На месте работали сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшая женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирску

По словам очевидцев, которых цитирует паблик ВКонтакте «АСТ-54», водитель иномарки действительно был нетрезв на момент случившегося, и сразу же сбежал с места ДТП, бросив автомобиль и своего пассажира.

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